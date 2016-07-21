Сидней, Австралия, 21 июля, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Неизвестный совершил нападение 20 июля на полицейский участок на западе Сиднея, сообщает телеканал ABC. В результате инцидента один человек получил ожоги.

Lisa Roe Вооружённое нападение

По некоторым данным, неизвестный въехал на автомобиле, груженном баллонами с газом, на подземную парковку полицейского участка района Мэррилендс.

Как отметили правоохранительные органы, в данный момент идет спецоперация, сообщает The Guardian. Есть основания полагать, что один человек уже взят под стражу.