Москва, 21 июля, 2016, 13:43 — ИА Регнум.



pic2.me Олимпиада

В условиях антидопингового скандала России следует действовать на упреждение и отказаться от участия в Олимпиаде. Об этом 21 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, комментируя новость о том, что российские легкоатлеты не получили разрешения на выступление на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро под флагом своей страны.

«Все те процессы антироссийской спортивной направленности, которую мы видели последний почти год, — все это логично вытекло в те решения, которые сейчас принимаются, и я не исключаю, что в ближайшие дни Международный олимпийский комитет вообще может принять решение о недопущении сборной России до участия в Олимпийских играх», — заявил Лебедев.

«Мы не должны ждать подобного решения, поскольку это будет в крайней степени унижение: нас и так сейчас унизили по всем статьям, где только можно. И Сочи вспомнили, и легкоатлетов не допустили ни одного, и по другим спортсменам начинаются всевозможные акции допингового характера. Я считаю, что хватит унижаться», — продолжил депутат.

«Да, это больно, это очень неприятно, мне очень жаль спортсменов, которые реально готовились к Олимпиаде, готовились ко всем этим состязаниям, для которых это может быть последняя в жизни Олимпиада, но я считаю, что сейчас на кону стоит честь страны, и мы должны предвосхитить момент, когда МОК примет решение против нас, — самим сказать, что мы не едем на вашу Олимпиаду», — считает он.

В условиях, когда мировое спортивное сообщество принимает решение, что за спортсменов, уличенных в допинге, отвечает вся Федерация, при этом игнорируя то, что есть абсолютно честные спортсмены, иного выбора просто не остается, уверен Лебедев.

«Почему если мой сосед употребляет допинг, я тоже должен быть отстранен — непонятно. В данной ситуации лучше России самой отказаться от участия в Олимпиаде. По крайней мере нам будет легче объяснить будущему поколению причины подобного решения», — подчеркнул он.

За сложившуюся ситуацию несет полную ответственность все руководство Минспорта и Олимпийского комитета, считает парламентарий: «Именно они допустили, что этот вопрос вообще встал в повестку дня в подобном ракурсе, и, конечно, они за это должны ответить».

Россия уже более 10 лет не имела своего представителя в WADA, и в связи с этим «совершенно непонятно, каким образом мы собирались и собираемся работать с ними», если там даже нет нашего человека, подчеркнул Лебедев. «В свое время такой представитель был в лице господина Фетисова, но после его ухода из спортивной жизни страны мы потеряли этого представителя — сейчас мы разводим руками, у нас даже нет своего человека, который мог бы отстаивать нашу позицию, который, в конце концов, мог бы доносить до нас информацию о тех шагах, которые там готовятся», — заявил парламентарий.

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Все меры антироссийского характера можно было предотвратить, если была бы возможность «заранее вести диалог, заранее знать их шаги и иметь своего человека, что называется, внутри», подчеркнул Лебедев:

«Это надежда на русский «авось», как с допингом по мельдонию. Ведь WADA приняла решение не за один час и не за один день — это решение обсуждалось несколько лет. И почему наша сторона не приняла никаких мер, чтобы защитить этот препарат, а когда поняли, что защитить не удастся, то предпринять все меры, чтобы спортсмены перестали его принимать — непонятно. Это диверсия какая-то по отношению к нашим спортсменам», — говорит вице-спикер Госдумы. «Поэтому я считаю, что спортивное руководство убрало руку с пульса и потеряло нить событий. Мы получили то, что получили, — мы пожинаем плоды своего бездействия», — заключил депутат.

Отметим, что 21 июля Спортивный арбитражный суд отклонил иск Олимпийского комитета России и 68 российских легкоатлетов к Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Таким образом, российские легкоатлеты не получили разрешения на выступление на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро под флагом своей страны.