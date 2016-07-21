Москва, 21 июля, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Журнал Forbes составил ежегодный рейтинг знаменитостей, в который попали спортсмены, шоумены, певцы и актеры. При составлении списка эксперты учитывали доходы звезд за год, внимание СМИ к их персонам, а также интерес, который знаменитость вызывает у аудитории в интернете.

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Так, на сей раз рейтинг возглавила теннисистка Мария Шарапова, годовой доход которой составил более $21 млн. Второе и третье место с небольшим отрывом заняли музыкант Григорий Лепс ($9 млн) и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ($11 млн) соответственно.

Хотя Лепс и уступил Шнурову по финансовым доходам, он все-таки оказался более интересным СМИ и аудитории, за что и получил дополнительные баллы.

Четвёртое место досталось исполнителю Филиппу Киркорову ($7,6 млн), а пятое хоккеисту сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину ($12,1 млн.)

По данным издания, годовые доходы 50 крупнейших звезд РФ остались практически на прежнем уровне.

«В этом году доходы крупнейших российских звезд в целом остались практически на прежнем уровне, все вместе они заработали $164 млн (год назад эта цифра составляла $174)», — говорится в сообщении.