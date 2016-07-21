Москва, 21 июля, 2016, 14:12 — ИА Регнум. В московском Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках прошла гражданская панихида по полковнику ВДВ, Герою России Александру Маргелову. Проводить легендарного десантника в последний пусть собрались родные, сослуживцы и друзья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Панихида по Александру Маргелову в храме Благовещения Пресвятой Богородицы

Дарья Антонова ИА REGNUM Панихида по Александру Маргелову в храме Благовещения Пресвятой Богородицы

Панихида началась в 10 часов утра по московскому времени. На траурном мероприятии присутствовали родные и сослуживцы Маргелова, а также представители военной элиты РФ. У входа в храм выстроилась рота почетного караула, присутствовал военный оркестр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прощание с Александром Маргеловым в храме Благовещения Пресвятой Богородицы

Прозванный «десантным Гагариным», представитель знаменитой воинской династии Александр Маргелов был инженером-испытателем, в 1973 году впервые совершившим десантирование в системе комплекса «Кентавр». Это высадка внутри гусеничной боевой бронированной машины БМД-1. Свой подвиг сын основателя Воздушно-десантных войск повторил в 1976 году, совершив десантирование на парашютно-реактивной системе комплекса «Реактавр». До Маргелова подобных операций в мире не проводилось.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траурная процессия

Знаменитого десантника похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с отцом Василием Маргеловым.