Париж, 21 июля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Франсуа Олланд обсудят планы выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза в ходе переговоров во французской столице, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

После встречи с главой британского правительства президент Франции проведет рабочий ужин в Елисейском дворце. Ранее новый премьер-министр Мэй уже провела встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ходе переговоров в Берлине канцлер отметила, что Лондон «не должен спешить» с планами по разрыву связей с Брюсселем, однако в то же время предупредила, не стоит откладывать начало переговоров о выходе в долгий ящик.

Несмотря на то, что лидеры стран — членов ЕС подчеркнули, что ждут от Лондона скорейшего выхода из блока, Меркель заявила, что Великобритания должна не спешить и определить свои приоритеты.

Сама Мэй подчеркнула, что она не собирается инициировать двухлетний процесс выхода из ЕС в силу статьи 50 Лиссабонского соглашения до конца текущего года. Она также добавила, что Германия «останется жизненно важным партнером и особым другом» Соединенного Королевства после Brexit.

«Каждому из нас необходимо время, чтобы подготовиться к этим переговорам, и Соединенное Королевство не заявит о выходе в силу 50-й статьи, пока наши цели не будут ясны», — отметила Мэй.

«Поэтому я уже заявляла, что этого не произойдет до конца текущего года», — добавила она. «Я понимаю, что данный график не устроит всех, но я считаю, что важно внести ясность в этот вопрос сейчас».

Напомним, 23 июня в Великобритании состоялся референдум о членстве государства в Евросоюзе. По итогам голосования победу с результатом 52% одержали сторонники выхода из ЕС. После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку. Его пост заняла бывшая глава МВД страны Тереза Мэй.

Для выхода Великобритании из состава Евросоюза Лондону нужно официально заявить об этом в силу статьи 50 Лиссабонского соглашения, после чего в течение двух лет страны — члены ЕС будут вести переговоры об условиях выхода Великобритании.