Москва, 21 июля, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Плавающий курс рубля — единственное разумное решение в ситуации, когда одним субъектам экономической деятельности выгодна слабая национальная валюта, а другим — сильная. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 июля аналитик ГК TeleTrade Михаил Поддубский, комментируя заявление зампреда правления ВЭБ Андрея Клепача о том, что сильное укрепление рубля будет тормозить импортозамещение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«И излишнее ослабление, и излишнее укрепление национальной валюты оказывает негативный эффект для отдельно взятой группы субъектов. Экспортеры всегда заинтересованы в более слабой национальной валюте, поскольку основную часть издержек несут в валюте своей страны, а выручка, напротив, поступает в иностранной валюте. Импортеры же и компании, осуществляющие модернизацию, закупая при этом иностранные технологии и оборудование, напротив, желают видеть национальную валюту более сильной», — отметил он.

«Единственным разумным выходом из этой ситуации видится именно свободно плавающий курс рубля, когда непосредственно экономические процессы определяют динамику национальной валюты. Оптимальный курс для экономики нельзя определить», — говорит эксперт. Само постоянное изменение курса рубля в рыночных условиях и есть наиболее оптимальное условие нахождения сбалансированного курса, полагает Поддубский.

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Ранее зампред правления ВЭБ Андрей Клепач заявил, что сильное укрепление рубля будет тормозить импортозамещение. 19 июля президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с премьером Дмитрием Медведевым отметил укрепление рубля, которое произошло вопреки волатильности на сырьевых рынках, и предложил подумать о том, что делать с укреплением рубля в такой ситуации. Помощник президента РФ Андрей Белоусов назвал укрепление рубля чрезмерным: по его мнению, это сокращает доходы бюджета и усиливает бюджетные проблемы. Курс ЦБ РФ на 22 июля составил 63,74 рубля за доллар: российская валюта укрепилась на 32 копейки относительно предыдущего показателя.