Москва, 21 июля, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Рубль начинает переукрепляться, что сокращает доходы бюджета, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

wilhei Рубли

«С моей точки зрения, сегодня рубль начинает переукрепляться», — сказал он, указав на то, что тенденция работает в минус: сокращает доходы бюджета, снижает конкурентоспособность российской промышленности и сельского хозяйства.

В России наблюдается тенденция некоторого замедления роста экспорта, констатировал Белоусов. «Укрепление рубля работает и против экспорта», — сказал он.

По мнению помощника президента, существует большой инструментарий средств, которые могут быть использованы в такой ситуации. Какие инструменты выберут ЦБ и правительство — «вопрос текущей политики и ответственность, соответственно, руководства правительства и Центрального банка», указал он.