Ташкент, 21 июля, 2016, 13:16 — ИА Регнум.



Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Уровень безработицы в Узбекистане составляет 5,2% от экономически активного населения, говорится в сообщении Госкомстата республики по итогам полугодия.

По данным ведомства, количество безработных граждан в республике в Узбекистане в январе-июне 2016 года составило 723,6 тысячи человек.

«Численность занятого населения в экономике в первом полугодии, составила 13,192 миллиона человек (рост на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года)», говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент республики утвердил правительственную программу по созданию в 2016 году около миллиона рабочих мест.

При этом 20% от одного миллиона рабочих мест предназначены для трудовых мигрантов, которые в связи с кризисом в России возвращаются домой.