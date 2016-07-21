Краснодар, 21 июля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Аграриям Краснодарского края осталось убрать 10% площадей, засеянных зерном нового урожая. Как сообщили ИА REGNUM краевом министерстве сельского хозяйства21 июля, на сегодня зерновые колосовые и зернобобовые культуры уже убраны с площади 1508,8 тыс. га. По сравнению с прошлым годом темпы жатвы несколько лучше. Так, на эту дату в 2015 году было обмолочено 1407,3 тыс. га.

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Озимая пшеница убрана на площади 1291,2 тыс. га (89% от намеченного), горох на зерно — 32,9 тыс. га (96% от намеченного), яровой ячмень — 36,8 тыс. га (93% от намеченного). Валовой сбор зерна составил 9002,2 тыс. тонн при средней урожайности по краю — 59,7 центнера с гектара, что на 2 ц/га больше, чем в годом ранее.

Озимой пшеницы собрано 7890 тыс. тонн, средняя урожайность 61,1 ц/га (+ 2,8 ц/га к 2015 году).

Самую высокую урожайность зерновых колосовых и зернобобовых культур сегодня получают аграрии Приморско-Ахтарского (65,7 ц/га), Тимашевского (65,2 ц/га) и Новокубанского (63,7 ц/га) районов.

Как сообщало ИА REGNUM, уже после уборки половины засеянных новым урожаем площадей хлеборобы Кубани собрали 5,2 млн тонн зерна нового урожая. Добавим, что местные сельхозпроизводители продолжают работу по обновлению машинотракторного парка АПК края. За первое полугодие 2016 года аграрии приобрели почти 2050 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе: 569 тракторов, 232 зерноуборочных комбайна, 567 единиц почвообрабатывающей техники, а также кормоуборочную технику и внутрифермское животноводческое оборудование. Общая сумма затрат превысила 5,6 млрд рублей, что на более чем на 2 млрдрублей больше аналогичного периода прошлого года.