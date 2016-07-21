В День флота в Севастополе ограничат торговлю спиртным
Севастополь, 21 июля, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Правительство Севастополя ограничило розничную торговлю алкоголем на территории города в День военно-морского флота РФ 31 июля. Соответствующее постановление принято на заседании 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ограничения на торговлю спиртными напитками распространяется на объекты торговли, расположенные в центральной части города, на площади Захарова (Северная сторона) и прилегающих улицах, уточнили в ГУ потребительского рынка и лицензирования города.
Добавим, что аналогичные меры по ограничению продажи алкогольной продукции были введены в День военно-морского флота в прошлом году, в этом году запретили продажу алкоголя 25 июня — в день проведения «последнего звонка» в школах города.
С мая 2014 года в Севастополе розничная продажа алкогольной продукцией проводится в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Также не разрешена розничная продажа алкогольной продукции с 23:00 до 08:00 по местному времени.
Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году лицензии на алкоголь принесли бюджету Севастополя свыше 20 млн рублей.