Севастополь, 21 июля, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Правительство Севастополя ограничило розничную торговлю алкоголем на территории города в День военно-морского флота РФ 31 июля. Соответствующее постановление принято на заседании 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спас Колев Акцизная марка на бутылке алкоголя

Ограничения на торговлю спиртными напитками распространяется на объекты торговли, расположенные в центральной части города, на площади Захарова (Северная сторона) и прилегающих улицах, уточнили в ГУ потребительского рынка и лицензирования города.

Добавим, что аналогичные меры по ограничению продажи алкогольной продукции были введены в День военно-морского флота в прошлом году, в этом году запретили продажу алкоголя 25 июня — в день проведения «последнего звонка» в школах города.

С мая 2014 года в Севастополе розничная продажа алкогольной продукцией проводится в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Также не разрешена розничная продажа алкогольной продукции с 23:00 до 08:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году лицензии на алкоголь принесли бюджету Севастополя свыше 20 млн рублей.