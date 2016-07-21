Ереван, 21 июля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В рамках проведения практических действий по боевой готовности подразделения российской военной базы Южного военного округа, дислоцирующиеся в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах, 21 июля были подняты по тревоге и вышли в район формирования колонн, сообщает пресс-служба ЮВО.

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Уточняется, что в мероприятиях задействовано более 4 тыс. военнослужащих и около 600 единиц военной техники. Силы противовоздушной обороны, подразделения истребительной и армейской авиации также приведены в полную боевую готовность.

«В районах формирования колонн военнослужащим предстоит подготовить штатное вооружение и военную технику к совершению марша в район сосредоточения и применению. Контроль за проведением практических действий подразделений производится с применением расчетов беспилотных летательных аппаратов комплексов «Орлан-10», «Тахион» и «Наводчик-2», которые в режиме реального времени передают фото‑ и видео-информацию в штаб руководства военной базы», — говорится в сообщении.