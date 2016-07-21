Лозанна, Швейцария, 21 июля, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил иск Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских легкоатлетов к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с требованием допустить российских представителей до участия в Играх в Рио-де-Жанейро.

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В заявлении суда говорится, что «CAS отклонил иск/апелляцию Олимпийского комитета России и 68 российских спортсменов».

Таким образом, российские легкоатлеты потеряли право участвовать в Играх-2016, пишет «Р-Спорт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало очередной доклад, в котором утверждается, что в России действует государственная «допинговая программа».

WADA попросило МОК не применять к спортсменам РФ презумпцию невиновности, а применить принцип коллективной ответственности и не допустить всю сборную России на Олимпиаду.

МОК поддержал выводы WADA, но окончательное решение по сборной России примет после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску ОКР к Международной федерации легкоатлетических федераций (IAAF).

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