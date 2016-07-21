Донецк, 21 июля, 2016, 12:53 — ИА Регнум. 20 июля в г. Шахтерск (ДНР) республиканские инструкторы провели для мирных жителей учения по безоружному противодействию международной миротворческой вооруженной миссии. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказала сотрудница Шахтерской горадминистрации.

dokonline.com Бойцы Армии ДНР

По словам чиновницы, в мероприятии приняли участие до 500 человек. При этом к учениям была привлечена одна боевая машина БМП, два автобуса и легковой автомобиль.

«Из Донецка получили команду собрать людей для проведения учений по противостоянию миротворцам ОБСЕ. Поставили задачу собрать 2 тысячи человек. У нас город маленький, бюджетников мало. Решили собрать студентов городских техникумов, училищ, ПТУ и учеников старших классов школ. Было сложно найти людей, поскольку лето, все на каникулах, кто-то готовится к поступлению в ВУЗы. Всего было до 500 человек вместе с сотрудниками горсовета. Из-за малочисленности в учениях принял участие даже наш мэр Алексей Швыдкий», — рассказала сотрудница.

Она сообщила, что пришлось привлечь ветеранскую организацию ДНР. «Привлекли членов местной организации ветеранов ДНР. Прибыли инвалиды-калясочники. Из-за участия в боевых действиях многие стали инвалидами. Мирных жителей заставили стать «живым щитом» перед БМП и попробовать разоружить вооруженных бойцов ДНР», — сказала Елена.

Условное противостояние происходило у здания Главпочтамта, возле пл. Кирова. Бойцы ДНР выступили в роли вооруженных миротворцев. Также был проведен инструктаж по ведению фото‑ и видеофиксации насильственных действий в отношении мирных граждан.

В свою очередь лидер добровольной народной дружины Шахтерска Валерий Перелыгин заверил, что жители города не позволят навязать себе присутствие вооруженных иностранных миссий.

«Сегодня мирные граждане собрались и провели тренировку, чтобы не только получить навыки противодействия вооруженным сотрудникам миссии, но и продемонстрировать всему миру, что мы способны защитить себя. Мы показали, как мы будем действовать, если Украина все же добьется введения вооруженной миссии на наши территории. Нам не нужно оружие, чтобы обеспечить безопасность во время выборов. Киев не дает нам самостоятельно провести выборы, но еще и хочет оккупировать нас руками вооруженного иностранного контингента. Мы против таких ультиматумов», — сказал ДАН Перелыгин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Луганске при участии студентов и школьников (сообщается об участии до 2 тыс. человек) военные ЛНР провели массовые учения гражданского населения по противодействию международным миротворческим вооружённым миссиям. По сценарию тренировки двухтысячная демонстрация блокировала продвижение условной миротворческой вооруженной миссии, после этого была отработана техника оттеснения представителей миссии. При этом представители условной миссии пытались взять часть митингующих в заложники, а также разогнать участников демонстрации с помощью водометов и пиротехнических средств.

Власти Украины в последнее время все чаще высказываются за введение в Донбасс международной миротворческой вооруженной миссии — под предлогом обеспечения безопасности на местных выборах.