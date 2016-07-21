Ростов-на-Дону, 21 июля, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Администрацию Ростова-на-Дону обязали переселить семью из подлежащего сносу дома. Как проинформировали ИА REGNUM в облпрокуратуре 21 июля, с иском в суд обратились сотрудники надзорного ведомства.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Аварийный дом

В прокуратуру Ленинского района города обратился житель микрорайона. Вместе с женой ростовчанин на основании договора соцнайма проживает в квартире, которая расположена в аварийном доме. Чиновники переселить его семью из ветхого дома, который вот-вот рухнет, не спешат. При этом, согласно действующему законодательству, ростовчанин имеет право на новое жилье вне очереди.

Прокурорская проверка стала поводом для иска в суд. Ответчиком стала администрация донской столицы. По решению суда семье должно быть предоставлено благоустроенное жилое помещение.

Отметим, что в июне семьи ростовчан, проживающих в аварийной двухэтажке, расселили. Но было сделано это уже после того, как дом треснул, и жильцы забили тревогу. В доме располагалось пять квартир.

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Ранее активисты Общероссийского народного фронта сделали вывод о том, что руководство Ростовской области не хочет признавать многоквартирные дома аварийными. Доказывать опасность проживания в ветхом жилье приходится самим горожанам.