Ярославль, 21 июля, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В Ярославской области задержана фура с 34,5 тоннами пшеницы. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора, зерно транспортировалось из Ростова Великого на птицефабрику в Нерехте Костромской области.

КАМАЗ с прицепом был остановлен на стационарном посту ДПС «Туношна». Зерно транспортировалось от индивидуального предпринимателя, при этом ветеринарно-сопроводительные документы на груз водитель предъявить не смог.

Как отмечают в Россельхознадзоре, водитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. О произошедшем также проинформировано Управление Россельхознадзора по Костромской области.