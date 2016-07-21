Красногорск, 21 июля, 2016, 12:52 — ИА Регнум. По данным на 20 июля 2016 года, в Московской области от укусов клещей пострадало более восьми тысяч человек, в том числе более двух тысяч детей. В насекомых, прошедших лабораторные исследования, были найдены возбудители различных тяжелых заболеваний, в том числе боррелиоза и анаплазмоза. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора Подмосковья.

Myriams-Fotos Клещ

Всего за месяц в Московской области было зафиксировано более 2,5 тысячи укусов клещей. 25 июня специалисты ведомства сообщали, что число укушенных превысило 5,6 тысячи человек. Однако по состоянию на 20 июля лечебно-профилактические организации области зарегистрировали уже 8167 случаев присасывания клещей.

В клещах, присосавшихся на территории Московской области к людям и собранным из окружающей среды, были найдены возбудители клещевого иксодового боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и анаплазмоза.

Тем не менее граждане активно проходят вакцинацию против клещевого энцефалита. С начала сезона против клещевого энцефалита были вакцинированы 3587 человек.

Для профилактики распространения инфекций, передающихся иксодовыми клещами, в летних оздоровительных учреждениях, санаториях, парках, скверах муниципальных образований проводятся акарицидные обработки. Так, в Подмосковье обработку прошли 3202 га зон массового отдыха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным экспертов, число зафиксированных случаев укусов клещей в Подмосковье увеличилось, однако это связано не с активизацией насекомого, а с повышением уровня самосознания граждан, которые все чаще спешат обратиться за помощью к медикам.