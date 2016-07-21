Ярославль, 21 июля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Ярославская область получила из федерального бюджета дополнительные 90,7 млн рублей за обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском региональном Фонде социального страхования, общий объем ассигнований в этом году составил 267,6 млн рублей, что почти на 19 млн рублей превышает сумму прошлого года.

«В настоящее время свыше 97% из более чем 20 тысяч поступивших заявок на обеспечение техническими средствами реабилитации исполнено в полном объеме. В первом полугодии инвалидам предоставлено свыше двух миллионов технических средств реабилитации и услуг, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это протезно-ортопедические изделия, слуховые аппараты, абсорбирующее белье и подгузники, специальные средства при нарушении функций выделения и прочее», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском региональном Фонде социального страхования.