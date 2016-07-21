Хабаровск, 21 июля, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Путина в Хабаровском крае продолжает опровергать прогнозы ТИНРО, кто обитает на чердаках и в подвалах хабаровских домов, прокуратура через суд признала запрещенным видеоурок по подрыву здания школы, хабаровские перевозчики не могут поделить городские дороги — об этом в обзоре региональных СМИ ИА REGNUM.

delo Выловленная рыба

Дружный заплыв горбуши в сети хабаровских рыбаков

30 тысяч тонн горбуши выловили рыбаки Хабаровского края с начала путины, тогда как ученые прогнозировали вылов 63 тысяч тонн за весь сезон. Для сравнения — в прошлом году за аналогичный период было выловлено всего 6 тысяч тонн. И это при том, что в целях восстановления популяции горбуши в этом году для промысла закрыты традиционно горбушевые реки Амгунь и Тумнин, — сообщает краевая газета «Тихоокеанская звезда».

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Заместитель председателя комитета рыбного хозяйства краевого Минприроды Андрей Шведов такой аномально дружный заплыв горбуши в сети хабаровских рыбаков объясняет комплексом природных явлений, сложившимся в этом году вопреки прогнозам ученых. «Горбуша — рыба не настолько предсказуемая, как, например, кета, которая после нереста возвращается на «малую родину», где появилась на свет. На траекторию передвижения горбуши может повлиять многое, в том числе, тектонические волнения Курильской гряды, например, откуда блуждающие стада, вполне вероятно, ушли в приморскую подзону Приморья, а далее по течению прижались уже к нашим берегам».

Ловят эту рыбу сейчас и в Северо-Охотоморской подзоне наряду с традиционными морскими видами — минтаем, скумбрией, навагой.

До промышленного лова горбуши остались считанные дни, поскольку в сетях уже появляются отдельные экземпляры летней кеты. Рыбы живут вне четких графиков и на нерест идут так, как подсказывают им инстинкты и температура воды.

Сейчас перед учеными стоит задача сохранить баланс добычи рыбопромышленниками объемов и пропуска производителей на нерест.

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По мнению чиновника, небывалый заход горбуши обусловлен еще и комплексом рыбоохранных мероприятий — силами природоохранных ведомств, общественности и властей созданы условия, когда браконьерам попросту невыгодно заниматься добычей рыбы незаконно.

Летучие мыши атакуют Хабаровск

Странных жильцов все чаще встречают хабаровчане на чердаках и в подвалах своих домов — многоэтажки облюбовали летучие мыши — сообщает редакция «Вести Хабаровск» ГТРК «Дальневосточная».

В краевой столице началось нашествие летучих мышей. Они забираются на балконы, обживают чердаки и подвальные помещения. Специалисты, вопреки сложившимся стереотипам, уверяют: эти животные весьма безобидны и ведут скрытный образ жизни.

Активность летучих мышей начинается через полчаса после захода солнца. В остальное время крылатые ютятся на чердаках и в подвальных помещениях. Однако контакта с человеком избежать не удаётся — об этом свидетельствуют частые обращения в краевую дезинфекционную станцию. Как уверяют санитарные врачи, в гости к человеку напрашиваются в основном малыши летучих мышей, в период, когда учатся летать. Впрочем, когда жильцы совсем уж категорически не хотят соседства с маленькими «вампирёнышами», санитарные службы бережно переносят их вместе с родителями на другое место.

Хабаровских школьников учат взрывать школы

Прокуратура Хабаровска обнаружила в социальной сети «ВКонтакте» запрещенную информацию — подробную инструкцию по подрыву школы, пишет ИА «Амурмедиа».

Прокуратура Центрального района Хабаровска в ходе мониторинга информационного пространства сети Интернет выявила факт размещения в социальной сети «ВКонтакте» сведений, раскрывающих способ подрыва учебного заведения.

В связи с этим, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании размещенного видео о способе подрыва учебного заведения информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Центральный районный суд Хабаровска исковые требования прокуратуры удовлетворил.

Хабаровские перевозчики не могут поделить городские дороги

Многочисленных хабаровских предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки, шокировали итоги конкурса, проведенного мэрией краевой столицы, сообщает «МК в Хабаровске».

Победителем и, соответственно, обладателем самых прибыльных маршрутов оказался скандально известный предприниматель Юрий Васильев. Его компания не так давно буквально прогремела на всю страну из-за кровавого ДТП у озера Гасси. В трагедии, унесшей жизни людей, виновно оказалось именно предприятие Васильева. Прокуратура Хабаровского края тогда обнаружила огромное количество нарушений — от техники безопасности до трудового законодательства. А вечно хамящие пассажирам водители этой компании, работающей под брендом «Пять звезд», получили печальную известность далеко за пределами Хабаровского края — компания осуществляет еще и междугородние перевозки.

В мэрии Хабаровска сухо отвечают, что конкурс проводился в соответствии с действующим законодательством. Между тем, перевозчикам, заботящимся о безопасности пассажиров, приобретающим современные, даже газифицированные автобусы, маршруты не достались вовсе. Тогда как автобусы Васильева вызывают нарекания пассажиров уже не первый год.