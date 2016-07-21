Севастополь, 21 июля, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Правительство Севастополя утвердило список объектов, на которых будет проведен ремонт внутридворовых дорог и придомовой территории в рамках программы «Реформирования жилищно-коммунального хозяйства Севастополя на 2015−2020 годы», финансируемой за счет средств бюджета города. Документ принят на заседании 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Двор дома

Департамент городского хозяйства вынес на рассмотрение правительства титульный список, в который внесены первые три объекта, уточнил заместитель директора департамента Андрей Чибисов.

«Нами создана проектно-сметная документация, направлена на экспертизу. На сегодняшний день выдано три положительных заключения, — пояснил Чибисов. — Всего до конца года будет отремонтировано 40 дворов. На ремонт асфальтового покрытия внутридворовых дорог предусмотрено 23 млн рублей».

По его предположению, это всего 5% от потребности города в ремонте — эти территории находятся в плачевном состоянии. По словам чиновника, правительство намерено на эти цели в будущем году увеличить объем финансирования до 700 млн рублей.

Напомним, в бюджете на 2016 год заложено 1 млрд 216 млн рублей на содержание дорог, текущий и капитальный ремонты. Кроме этого, согласно федеральной целевой программе, планируется завершить проектирование реконструкции севастопольского участка автодороги Керчь — Севастополь. Стоимость работ — 134 млн рублей.