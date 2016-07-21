В Севастополе начали ремонт внутридворовых дорог
Севастополь, 21 июля, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Правительство Севастополя утвердило список объектов, на которых будет проведен ремонт внутридворовых дорог и придомовой территории в рамках программы «Реформирования жилищно-коммунального хозяйства Севастополя на 2015−2020 годы», финансируемой за счет средств бюджета города. Документ принят на заседании 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Департамент городского хозяйства вынес на рассмотрение правительства титульный список, в который внесены первые три объекта, уточнил заместитель директора департамента Андрей Чибисов.
«Нами создана проектно-сметная документация, направлена на экспертизу. На сегодняшний день выдано три положительных заключения, — пояснил Чибисов. — Всего до конца года будет отремонтировано 40 дворов. На ремонт асфальтового покрытия внутридворовых дорог предусмотрено 23 млн рублей».
По его предположению, это всего 5% от потребности города в ремонте — эти территории находятся в плачевном состоянии. По словам чиновника, правительство намерено на эти цели в будущем году увеличить объем финансирования до 700 млн рублей.
Напомним, в бюджете на 2016 год заложено 1 млрд 216 млн рублей на содержание дорог, текущий и капитальный ремонты. Кроме этого, согласно федеральной целевой программе, планируется завершить проектирование реконструкции севастопольского участка автодороги Керчь — Севастополь. Стоимость работ — 134 млн рублей.