Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 июля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. 31 июля, в день Российского флота в Переславском районе Ярославской области пройдет ежегодный праздник в честь российского флота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Переславском музее-заповеднике.

ИА REGNUM Плещеево озеро

Праздник носит название «Российскому флоту быть! или Императорский праздник с видом на озеро». Он пройдет в музее-усадьбе «Ботик Петра I». Здесь развернется масштабное празднование с выступлением коллективов исторических песен и танцев, с театрализованным представлением и яркими концертными номерами.

Музей-усадьба пригласит гостей на открытые экспозиции, а на территории развернутся всевозможные игровые площадки. С самого утра откроет свои двери Город Мастеров, где можно познакомиться с народными промыслами и самостоятельно изготовить себе сувенир на память.

В рамках церемонии торжественного открытия праздника в небо взовьется Андреевский флаг, а император Петр I лично пригласит гостей к веселью. Императрица составит всем желающим партию в огромные наземные шашки, а любители танцев смогут исполнить менуэт. Гостям также предложено примерить на себя образы прошедшей эпохи, пробовать свои силы в гончарном искусстве или мастерстве чеканки монеты. А угощать гостей будут кашей и ухой.

В завершение праздника дамы и кавалеры XVIII века устроят радужный фейерверк из мыльных пузырей.