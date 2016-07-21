Киев, 21 июля, 2016, 12:02 — ИА Регнум. На Украине сотрудники правоохранительных органов рассматривают шесть версий убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала «112 Украина».

Okras Павел Шеремет

«Их уже шесть (версий), — рассказал Тандит. — Я могу лишь назвать предварительные четыре».

Это профессиональная деятельность журналиста, покушение на главу «Украинской правды» Елену Притулу, «российский след» и личная неприязнь к сотруднику СМИ.

При этом советник главы СБУ добавил, что одна из основных версий — попытка дестабилизации ситуации на Украине.

«Одна из основных версий, которая рассматривается сейчас силовиками — это попытка, через это убийство, дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства, — говорит Тандит. — Но не только это используется убийство, будут еще и другие новости, которые, к сожалению, будут пытаться использовать для того, чтобы показать, что в Украине нет власти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля сотрудник СМИ Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве. Инцидент произошел на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

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