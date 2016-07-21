Ростов-на-Дону, 21 июля, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Ростовской области номинальная среднемесячная начисленная зарплата одного работника по кругу крупных организаций, средних и малых предприятий за период с января по май выросла на 5,8% и составила 25 тыс. рублей. При этом реальный заработок в месяц упал на 1,4%, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля со ссылкой на данные Ростовстата.

Evgeny Деньги в кошельке

Традиционно самые высокие зарплаты — чуть ли не в два раза больше среднеобластного уровня — в финансовых организациях. Работники этой сферы в течение пяти месяцев получали в среднем 46 тыс. 934 рубля, что на 7,5% выше аналогичного периода прошлого года. А вот у работников государственного управления и соцстраха средняя зарплата за анализируемый период сократилась на 0,5%, но превысила 31 тыс. рублей. Получка трудящихся на производстве и распределении электроэнергии, газа и воды составила 30 тыс. 524 рубля (+7,4% к предыдущему году).

Самые низкие зарплаты зафиксированы в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. В частности, работники получали в среднем 14 тыс. 307 рублей, хотя темп роста по сравнению с пятью месяцами 2015 года составил 9,7%. По-прежнему маленькие доходы у сотрудников рыболовства и рыбоводства — 15 тыс. 778 рублей, рост составил 9,8% по отношению к прошлому году.

В территориальном органе госстатистики также проведен анализ основных экономических и социальных показателей региона за первое полугодие. Согласно предварительным данным, реальные располагаемые денежные доходы населения за первое полугодие упали на 2,6%. Численность официально зарегистрированных безработных составляет 18,8 тыс. человек.

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В Ростовской области с начала года лишились работы более 3,4 тыс. человек

Напомним, что в Донском регионе уровень инфляции в первом полугодии достиг 3,6%. Максимальный темп роста цен произошёл в группе непродовольственных товаров — 4,5%.