Тверь, 21 июля, 2016, 12:00 — ИА Регнум. 75% автомобильных дорог общего пользования Тверской области не отвечают установленным требованиям, затраты на их содержание ниже утвержденных нормативов. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СП РФ, говорится в докладе Счетной палаты России о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а также целевого использования межбюджетных трансфертов в Тверской области». Проверка проводилась по итогам 2015 года.

Александр Дейнека. Дорога на Монт-Вернон. 1935

Согласно отчету аудиторов Счетной палаты, в последние годы в регионе не до конца использовались средства, поступавшие в бюджет. Так, только в 2015-м Дорожным фондом недополучено 1,13 млрд рублей, а всего за время с начала его образования в фонд не поступило 7,2 млрд рублей.

При этом специалисты выявили нарушения, допущенные Минтрансом региона, на общую сумму 237 млн рублей: это и занижение объемов незавершенного строительства, и включение в цену госконтрактов затрат подрядчиков на добровольное страхование. Кроме того, выяснилось, что региональный Минтранс представил в Росавтодор недостоверный отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, бюджетная отчетность за 2015 год представлена позже установленного срока.

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Добавим, что в этом году Тверская область получит дополнительно из федерального бюджета 550 млн рублей — на приведение дорог региона в нормативное состояние. 200 млн рублей из этих средств направят на восстановление дорог областного центра, 50 млн рублей предназначены для города Бологое.