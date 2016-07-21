Ленинградская область, 21 июля, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Газоснабжение жителей деревни Яльгелево в Ломоносовском районе Ленинградской области, прекращенное в мае текущего года, будет восстановлено до конца июля. Об этом 21 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

kboyd Пламя газа

Подача газа в 45 домов в деревне Яльгелево была прекращена 18 мая по инициативе АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Протестуя против этого отключения, местные жители намеревались перекрыть трассу Санкт-Петербург — Таллин, сообщали СМИ. Однако в ситуацию вовремя вмешались власти 47-го региона, проведя переговоры с руководством регионального филиала «Газпром газораспределение».

«Участок газопровода, приватизации и содержания которого компания требовала от жителей деревни, в настоящее время проходит процедуру признания «бесхозяйным имуществом», после чего будет принят на баланс Ропшинского сельского поселения Подача газа населению в поселке Яльгелево Ломоносовского района будет восстановлена до конца июля», — сообщили сегодня в пресс-службе областного правительства.

Как пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе, несколько лет назад инициативная группа жителей Яльгелево на собственные средства сделала себе газопровод, однако его обслуживание оказалось слишком дорогостоящим, инициативная группа распалась, труба оказалась ничейной, и накопились долги. Это и стало причиной отключения газа.