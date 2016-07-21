Ереван, 21 июля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. По факту массовых беспорядков в Ереване Следственным комитетом (СК) Армении возбуждено уголовное дело, есть задержанные.

Photolure Полицейские доставляют в отделение участника митинга. 21 июля 2016 года

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, массовые беспорядки сопровождались уничтожением имущества, насилием в отношении полицейских. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 статьи 225 УК — участие в массовых беспорядках. Максимальное наказание по данной статье — 8 лет лишения свободы.

«По положению на 8 часов 21 июля подвергнуты приводу 28 человек, из них 16 задержаны», — говорится в сообщении.

Ранее в полиции Армении сообщили о 136 подвергнутых приводу гражданах.

Читайте также: Армения: потерять или спасти свою государственность и Нагорный Карабах?

В столице Армении уже пятый день вооруженная группа, захватившая полк ППС в Ереване, удерживает в заложниках сотрудников полиции, в том числе генерала и полковника. Во время захвата был убит полковник Артур Ваноян, ранены еще четверо сотрудников полиции.

20 июля полиция разогнала митингующих, которые требовали передать еду захватчикам, применив слезоточивый газ. Спустя несколько часов начались массовые задержания остававшихся на улице демонстрантов.