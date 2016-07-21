Грозный, 21 июля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Странную смерть молодоженов расследуют в Чечне. На четвертый день после свадьбы их тела нашли в квартире в Старопромысловском районе Грозного с признаками отравления газом, пишет «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

hristokalaidzhiev Молодожены

Гибель молодой пары выглядит более чем странно — никаких причин для самоубийства у них не было, рассказали изданию в республиканской прокуратуре. «Из обнаруженной предсмертной записки следует, что в своей смерти они никого не винят и просят прощения у близких», — цитирует слова представителя прокуратуры «КП».

Оба молодожена были из благополучных семей. 20-летний жених получал медицинское образование в Великобритании, а его избранница была студенткой Чеченского государственного университета.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Правоохранители рассматривают три версии случившегося: убийство, доведение до самоубийства и суицид.