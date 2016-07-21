Иркутск, 21 июля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. После повального увлечения селфи, которое стало причиной ряда несчастных случаев, владельцы смартфонов нашли новое развлечение — игру Pokemon GO, суть которой заключается в комбинации реального и виртуального мира с использованием смартфона и поиске персонажей-покемонов. По мнению ряда экспертов, увлечение этой игрой может обернуться трагическими последствиями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, железнодорожники также обеспокоены подобным увлечением и призывают геймеров быть осторожнее.

Jadrogc Железная дорога

«В связи с массовым распространением видеоигр среди владельцев смартфонов, в том числе игр, связанных с использованием геолокации, ВСЖД напоминает: вокзалы и платформы, железнодорожные переходы и станции являются местами повышенной опасности. Отвлечение внимания на экран мобильных устройств может привести к потере бдительности и ориентации в пространстве. ВСЖД призывает отказаться от использования приложений, отвлекающих внимание, при нахождении на инфраструктурных объектах. Подобное увлечение может обернуться трагическими последствиями», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, игра с элементами «дополненной реальности» Pokemon Go бьет рекорды популярности, постепенно охватывая весь мир. Участники игры, которые ищут карманных монстров (покемонов), перемещаются по городу со смартфонами.