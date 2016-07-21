Минск, 21 июля, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Известный журналист Павел Шеремет будет похоронен в субботу, 23 июля, в Минске. Об этом сообщила журналистка Светлана Калинкина на своей странице в соцсети Facebook.

Natalie-Studio36 Dmitriyeva (Savchenkova) Павел Шеремет

«Информация по похоронам от мамы Павла, — пишет сотрудница СМИ. — Завтра (22 июля) будет прощание в Киеве. Вечером самолетом Пашу привезут в Минск, в храм Всех Святых. Похороны в субботу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля сотрудник СМИ Павел Шеремет выехал из дома в Киеве на автомобиле, принадлежащем главе издания «Украинская правда» Алёне Притуле.

Проехав несколько сотен метров и доехав до угла улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, автомобиль журналиста взорвался.

От полученных ранений мужчина скончался на месте взрыва.

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