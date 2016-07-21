Якутск, 21 июля, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В Оленёкском и Аллаиховском районах Якутии произошел разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнённой почвы, причины и виновники до сих пор неизвестны, проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства охраны природы республики.

Alaska Resources Library Загрязненные при разливе нефти камни

Там пояснили, что в Оленёкском районе разлив нефтепродуктов произошёл 18 июля на территории населённого пункта Харыялах, в Аллаиховском районе нефтепродуты разлились на территории склада ГСМ аэропорта Чокурдах.

По информации News.Ykt.ru нефть также разлилась 12 июля в Нюрбинском районе Якутии на реке Вилюй. В Оленекском районе по факту разлива возбуждено административное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее происшествие с разливом нефти в Якутии было зафиксировано 2 сентября 2015 года. Тогда в Намском и Ленском районах республики на реке Лена были обнаружены нефтяные пятна.