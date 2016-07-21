Боровичи, Новгородская область, 21 июля, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В городе Боровичи Новгородской области местная жительница приговорена судом к исправительным работам за то, что оставила в опасности своих малолетних детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительный приговор по уголовному делу вынес и.о. мирового судьи судебного участка № 2 Боровичского судебного района.

ruben gal0 Запертая дверь

Подсудимая оставила двух своих малолетних детей — 2010 и 2012 годов рождения — в запертой квартире на три дня, с 19 по 22 марта 2016 года, и ушла из дома употреблять спиртные напитки со своими знакомыми.

О данном факте в полицию сообщили соседи женщины, которые ночью услышали детский плач и крики о помощи.

«Вину в совершенном преступлении подсудимая признала в полном объеме. Ей назначено наказание в виде четырёх месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства», — сообщили в прокуратуре Новгородской области.