Санкт-Петербург, 21 июля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области объявил открытый творческий конкурс на лучший проект памятника (памятного знака) погибшим в авиакатастрофе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июля в пресс-службе областного правительства.

Sergey Korovkin 84 Разбившийся самолёт за 15 месяцев до катастрофы

Большинство погибших в авиакатастрофе лайнера А321, ставшей следствием теракта, были жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщается, конкурсные работы принимаются до 5 августа 2016 года. «Победитель конкурса получит денежную премию, а мемориал планируется возвести на благотворительные средства», — отметили в областной пресс-службе.

Закладку камня на месте установки будущего мемориала планируется провести уже в сентябре 2016 года, а местом его размещения станет Румболова гора в городе Всеволожске.

На выбор места, как отмечает корреспондент ИА REGNUM, повлияло то, что большинство погибших в катастрофе жителей Ленобласти проживали именно во Всеволожском районе. Кроме того, на Румболовой горе во Всеволожске находится православный храм и мемориалы памяти погибших в Великой Отечественной войне и локальных войнах последних десятилетий.

Как сообщалось, в Петербурге также планируется поставить памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем. В качестве возможных мест размещения мемориала рассматриваются Красносельский или Московский районы города. Возможно, памятник одновременно будет посвящен жертвам всех авиакатастроф, в которых погибли жители Ленинграда-Петербурга.

Напомним, в результате катастрофы над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли все 224 человека, находившиеся на борту. В их числе — 48 жителей Ленинградской области.

Как выяснили эксперты Федеральной службы безопасности, причиной крушения самолета стало взрывное устройство, его мощность составила 1 кг в тротиловом эквиваленте. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». После этого Россия приостановила авиасообщение с Египтом.

Расследование уголовного дела по факту катастрофы, которое ведет СК РФ, продлено до 30 октября 2016 года.