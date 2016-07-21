СМИ установили, кому Ван Гог отдал отрезанное ухо
Вашингтон, 21 июля, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Голландский художник Винсент Ван Гог отдал свое отрезанное ухо дочери фермера Габриэль Берлатье, которая на тот момент работала в борделе. Об этом сообщает издание The Art Newspaper.
Сотрудники СМИ ссылаются на книгу «Ухо Ван Гога: Правдивая история» Бернадетт Мэрфи, которая вышла на прошлой неделе.
Так, в произведении рассказывалась биография и имя девушки, но не было фамилии, так как автор пообещала ее потомкам не озвучивать эту информацию.
Это и помогло журналистам выяснить, кем была Габриэль. Имя этой девушки есть в записях Института Пастера во французской столице, где она в 1888 году проходила лечение от бешенства после того, как ее укусила собака.
Позднее Берлатье вышла замуж и до конца жизни никому не говорила о встрече с Ван Гогом.