Верхняя Синячиха, Свердловская область, 21 июля, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В Свердловской области работники Верхнесинячихинского металлургического завода требуют отдать им долги по зарплате. Люди в отчаянии: они уже проводят голодовку и собираются ехать к губернатору, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие (фрагмент). 1926

Долг перед работниками тянется с ноября 2015 года и превышает 11 млн рублей. Как отметили в областной прокуратуре, ранее руководство ООО «Литой элемент Верхнесинячихинский металлургический завод» уже привлекалось к административной ответственности. Некоторые подвижки уже есть. Вчера, 20 июля, генеральный директор предприятия представил в прокуратуру копию платежного поручения о перечислении контрагентом денежных средств в размере 1,5 млн рублей, которые после поступления на счет планируется незамедлительно перечислить работникам в счет погашения задолженности. Кроме того, предприятие намерено реализовать металлолом, оценочная стоимость которого составляет около 6 млн рублей. Вырученные деньги также пойдут на погашение долгов по зарплате.

Кроме того, СКР расследует уголовное дело по факту невыплаты зарплаты свыше двух месяцев. А несколько работников проводят голодовку с требованием выплатить им долги. Люди в отчаянии и готовы идти на крайние меры.