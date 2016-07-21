Ереван, 21 июля, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Власти Армении сделают все, чтобы мирным путём урегулировать ситуацию в связи с захватом полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване, заявил премьер-министр Армении Овик Абрамян на заседании правительства 21 июля.

Photolure Овик Абрамян

Он напомнил, что группа вооруженных людей 17 июля совершила нападение на полк ППС полиции, убит полковник полиции. Глава правительства Армении выразил соболезнования родным и близким погибшего Артура Ванояна. «То, что произошло, непозволительно и подлежит осуждению, поскольку насилием невозможно достичь реальных изменений. Это опасный и бесперспективный путь», — подчеркнул Абрамян, став тем самым первым высокопоставленным чиновником и представителем правящей Республиканской партии Армении, который высказался по поводу ситуации, сложившейся после захвата полка полиции.

В столице Армении уже пятый день вооруженная группа, захватившая полк ППС в Ереване, удерживает в заложниках сотрудников полиции, в том числе генерала и полковника. Во время захвата был убит полковник Артур Ваноян, ранены еще четверо сотрудников полиции.

20 июля полиция разогнала митингующих, которые требовали передать еду захватчикам, применив слезоточивый газ. Спустя несколько часов начались массовые задержания остававшихся на улице демонстрантов.