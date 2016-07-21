Ярославль, 21 июля, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова вошел в число лучших российских вузов в рейтинге БРИКС. Всего в исследовании анализировались показатели 421 учебного заведения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ЯрГУ.

фото сайта uniyar.ac.ru

В международного рейтинге университетов QS University Rankings: BRICS — 2016 оценивались два показателя: оценка работодателей и цитируемость. По первому параметру лидерами среди российских вузов являются МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГИМО. Следом идут ЯрГУ, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Педагогический университет им. А.И. Герцена, Казанский национально-исследовательский технический университет.

По показателю цитируемости российские вузы оказались слабее. В Топ-100 не входит ни один из 97 лучших университетов России, отобранных рейтингом. Поскольку, начиная со 101-й позиции рейтинга, градация вузов по отдельным показателям не проводится, по цитируемости ЯрГУ оказался вместе с элитными МГУ, МГТУ и МГИМО.