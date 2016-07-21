Гонконг, Китай, 21 июля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Таможенное управление Гонконга сообщило о задержании крупной партии наркотических веществ. Преступники пытались провести 15 кг наркотиков под видом фруктов из Южной Америки.

stevepb Наркотики

Как сообщили в Таможенном управлении, партия кокаина была задержана в грузовом терминале международного аэропорта Гонконга. Приблизительная стоимость задержанной партии составляет $15,7 млн. Наркотик был закачан в плоды тропического фрукта питайа, таможенники изъяли 98 плодов фрукта, в каждом из которых находился раствор, из которого в дальнейшем получают кокаин, пишет «Сина синьвэнь».

Бюро по контролю оборота запрещенных веществ прокомментировали новость о задержании партии кокаина, отметив, что сотрудники таможни работали по наводке анонимного источника, сообщившего о возможной контрабанде. В ходе операции был задержан 36-летний мужчина, ответственный за перевозку груза, среди которого была замаскирована партия наркотиков. Мужчина отрицает свою вину, в ближайшее время ему будет представлено официальное обвинение.