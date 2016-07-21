Москва, 21 июля, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Автомобиль BMW, принадлежащий Минобороны России, сбил пешехода в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в управлении пресс-службы и информации оборонного ведомства.

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ДТП произошло в четверг, 21 июля, на Кутузовском проспекте.

«Автомобиль двигался с включенным проблесковым маячком и спецсигналом с соблюдением правил дорожного движения, со скоростью 70 км/ч, — говорится в сообщении. — Пешеход перебегал Кутузовский проспект в месте, не приспособленном для перехода дороги».

В управлении пресс-службы и информации оборонного ведомства добавили, что водитель иномарки, после ДТП, оказал первую медицинскую помощь пострадавшему.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.