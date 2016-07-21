Клин, Московская область, 21 июля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Дом-музей композитора Петра Ильича Чайковского, расположенный в подмосковном Клину, получил более 5 тысяч голосов и стал претендентом на место на новых банкнотах Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается на сайте «Твоя-Россия.рф», где проходит отбор символов.

Vladislavus Вид на мемориальный дом П. И. Чайковского

«Старейший мемориальный музыкальный музей в России расположен в городе Клин Московской области. Он был основан в доме, где Петр Чайковский провел последние годы жизни, почти сразу после смерти композитора в 1894 году. В доме полностью сохранена бытовая обстановка последних лет жизни Чайковского, его личные вещи, библиотека, архив», — отмечается в сообщении.

С 2013 года дом композитора вошел в состав Государственного мемориального музыкального музея-заповедника им. П. И. Чайковского.

Напомним, всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и 2000 рублей стартовала 28 июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт. К участию в соревновании допускают объекты, за которые проголосуют не менее 5 тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди областных претендентов для появления на новых купюрах есть также Коломенский кремль, подмосковная Руза и Зарайский кремль.