Тбилиси, 21 июля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Денежные переводы из-за рубежа в Грузию в июне 2016 года составили $105,4 млн, что на 4,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По информации Нацбанка Грузии, из России в июне текущего года было перечислено $35,9 млн, что на $5,7 млн ниже суммы, поступившей в Грузию в июне прошлого года. Соответственно, доля России в общем объеме денежных переводов уменьшилась с 41,5% до 34,1%.

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Денежные переводы увеличились из США (с $8,6 млн до $10,7 млн), Италии (с $8,7 млн до $11,5 млн), Турции (с $6,7 млн до $7,8 млн), Израиля (с $2,7 млн до $5,1 млн), Испании (с $2,1 млн до $2,9 млн), Германии (с $2,1 млн до $2,9 млн). Уменьшились поступления из Греции (с $13,8 млн до $13,2 млн).

Из Грузии за рубеж в июне текущего года было переведено $16,5 млн, что на $2,2 млн выше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе, $7,5 млн было переведено в Россию, что на $1 млн превышает размеры суммы, перечисленной в июне прошлого года.