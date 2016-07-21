Владикавказ, 21 июля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Промышленный районный суд города Владикавказа на три года и шесть месяцев продлил срок лишения свободы 21-летнему заключенному Игорю Гуменюку. Как сообщает 21 июля корреспондент ИА REGNUM, приговором суда он признан виновным в вымогательстве.

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В судебном заседании установлено, что отбывая наказание за разбойное нападение, Гуменюк звонил своей знакомой и требовал у нее 50 тысяч рублей, угрожая в противном случае распространить в сети Интернет якобы имеющиеся у него фотографии и видеозаписи, порочащие честь женщины. Кроме того, в случае отказа он угрожал физической расправой потерпевшей и ее родственникам. Гуменюк продолжал «терроризировать» свою знакомую на протяжении нескольких месяцев. Женщина была вынуждена обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Как рассказали в прокуратуре Северной Осетии, в судебном заседании подсудимый признал свою вину полностью и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. С учетом обстоятельств совершенного преступления, по совокупности приговоров суд назначил вымогателю наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы.

Напомним, что ранее в РСО-Алания предстали перед судом заключенные, которые путем телефонных звонков и сообщений регулярно вымогали деньги у доверчивых граждан. Жертвами мошенников становились в основном пожилые люди.