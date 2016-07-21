Псков, 21 июля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. На улицах Пскова появится конный казачий патруль из шести всадников. Об этом сообщает Псковская лента новостей. По словам атамана Псковского регионального казачьего отдела Игоря Иванова, в патрулировании улиц города будут участвовать казаки псковской общественной организации «Западный казачий резерв».

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Они уже протестрировали маршрут, который проложен вдоль отремонтированных набережных рек Великой и Псковы, вокруг стен Окольного города и Ботанического сада. Планируется, что участники конных патрулей получат статус народных дружинников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, народная дружина в Пскове действует с 2012 года. Добровольцы привлекаются к патрулированию улиц. С прошлого года у народных дружинников появилась фирменная форма и номерные жетоны.