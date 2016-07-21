Тбилиси, 21 июля, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Интерпол прекратил розыск по красному циркуляру в отношении бывшего министра безопасности Грузии Игоря Гиоргадзе. Об этом сам Гиоргадзе сообщил грузинской телекомпании «Иберия». По его словам, Интерпол рассмотрел его дело и отменил розыск, а сейчас это дело находится в суде. Гиоргадзе подтвердил распространенную информацию о том, что собирается вернуться в Грузию, и подчеркнул, что для этого ожидает решения суда. Еще одну информацию о намерении баллотироваться в парламент и участвовать в парламентских выборах он опроверг.

newkuz.ru Интерпол

На это сообщение уже откликнулась Главная прокуратура Грузии, которая обещает принять все меры к тому, чтобы возобновить розыск по красному циркуляру в отношении Игоря Гиоргадзе.

Бывший министр безопасности Грузии был объявлен в международный розыск по красному циркуляру с 20 ноября 1995 года по требованию Генпрокуратуры Грузии, так как Игорь Гиоргадзе обвинялся в организации теракта против тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе, совершенного 29 августа 1995 года. Его также подозревали в организации убийства бывшего лидера НДП Грузии Георгия Чантурия.

30 мая 2016 года генеральный секретариат центрального бюро Интерпола сообщил национальному бюро Интерпола в Грузии о прекращении розыска в отношении Игоря Гиоргадзе из-за присвоения ему статуса беженца. Основанием для такого решения стала принятая 18 февраля 2015 года исполнительным комитетом инструкция, согласно которой международный розыск в отношении лица, пользующегося статусом беженца, подлежит прекращению.

Прокуратура Грузии подчеркивает, что Интерпол принял это решение (точно так же, как и решения о прекращении розыска в отношении других бывших грузинских чиновников) без всяких консультаций с грузинской стороной. В случае с Игорем Гиоргадзе грузинским правоохранительным и следственным органам не была дана возможность предоставления соответствующих материалов, которые подтвердили бы необходимость продолжения его международного розыска.

«Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, прокуратура Грузии в рамках ее компетенции примет все меры и обратится ко всем средствам, чтобы восстановить международный розыск в отношении Игоря Гиоргадзе по красному циркуляру», — подчеркивают в прокуратуре.