Ереван, 21 июля, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В результате столкновений на улице Хоренаци в Ереване 20 июля число обратившихся в различные медицинские учреждения достигло 51, из них 29 — полицейские. Об этом сообщает министерство здравоохранения Армении.

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«Всем пострадавшим оказывается надлежащая медицинская помощь, на данный момент жизни ни одного из пострадавших опасность не угрожает», — говорится в сообщении.

В свою очередь в полиции Армении сообщили, что по итогам стычки сторонников захватившей полк ППС группы и полицейских минувшей ночью в Ереване подвергнуты приводу 136 человек.

Рано утром 21 июля полиция разогнала манифестантов, продолжавших проводить акцию протеста возле территории полка патрульно-постовой службы в Ереване, захваченной и удерживаемой членами радикальной оппозиционной группы «Сасна црер».

Разгон манифестации в районе 5 часов утра произошел через несколько часов после столкновений там же между демонстрантами, симпатизирующими отряду «Сасна црер», и полицейскими.

Правоохранительные органы задержали практически всех участников акции. Последние проигнорировали предупреждения полиции разойтись.

Некоторых из демонстрантов сотрудники правоохранительных органов били кулаками и ногами.