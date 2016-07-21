Ставрополь, 21 июля, 2016, 10:34 — ИА Регнум.



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Зампрокурора Алтайского края Анатолий Богданчиков согласован региональным парламентом на должность нового прокурора Ставропольского края, передает корреспондент ИА REGNUM с заседания регионального парламента.

Как сообщил на заседании региона зам генерального прокурора Иван Сыдорук, на эту должность Богданчикова представил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Юрий Николаевич Турыгин исполняет обязанности прокурора Ставропольского края пять лет. В соответствии с действующим законодательством, в России действует ротация кадров.

«Юрию Турыгину предложена должность с большим объемом», — сказал представитель Генпрокуратуры.

Юрий Чайка внес на согласование на должность прокурора Ставропольского края Анатолия Богданчикова, родившегося в Казахстане и имеющего большой опыт работы на различных должностях в органах прокуратуры, начиная с должности следователя.

Далее Богданчиков работал прокурором района города Барнаула, затем городским прокурором. С 2007 года и по настоящее время он является первым зампрокурора Алтайского края.

Сыдорук отметил, что Богданчиков неоднократно поощрялся наградами Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Алтайского края.

Окончательно вопрос назначения Богданчикова на должность прокурора Ставрополья будет решен президентом РФ.

Отметим, что Юрий Турыгин в разное время работал прокурором Сунженского района Чечено-Ингушской АССР, прокурором ЗАТО г. Новоуральск, старшим помощником прокурора Свердловской области и прокурора Республики Ингушетия. Последние пять лет являлся прокурором Ставрополья.

Награжден орденом Мужества, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью «Ветеран прокуратуры».