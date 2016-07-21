Москва, 21 июля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Дело в отношении сотрудников столичного Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР РФ) возбудил лично глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Издание отмечает, что глава СКР был первым, кто дал юридическую оценку оперативным материалам на высокопоставленных сотрудников ведомства. Бастрыкин возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и направил копию постановления в Генпрокуратуру РФ.

«Заместитель генпрокурора Виктор Гринь признал решение главы СКР обоснованным, однако, определяя подследственность дела, посчитал, что для объективности разбираться с коррупцией в СКР должно не само ведомство, как это было во всех подобных случаях, а независимый правоохранительный орган — следственное управление ФСБ», — говорится в сообщении.

Так, дело оказалось у начальника третьего следственного отдела следственного управления ФСБ Михаила Савицкого, который и принял решение о задержании подозреваемых и ходатайствовал в Лефортовском районном суде об их аресте.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что на причастность к должностным преступлениям в настоящее время проверяются 7 высокопоставленных офицеров столичного Главного следственного управления СКР.

«Сейчас по делу проходит 7 сотрудников главка и центрального аппарата СКР», — сообщил источник.

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