Соль-Илецк, Оренбургская область, 21 июля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. В городе Соль-Илецке Оренбургской области местная женщина обратилась в полицию с заявлением о похищении четырехлетней дочери. По обращению возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 21 июля старший помощник руководителя СУ ВСКР по региону Анжелика Линькова.

Greyerbaby Ребенок

В настоящее время по подозрению в похищении задержан 47-летний житель Соль-Илецка. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно заявлению 29-летней местной жительницы, мамы ребенка, около 15:40 местного времени (13:40 мск) 20 июля от жилого дома по улице Свердлова города Соль-Илецка её четырехлетнюю дочь похитил неизвестный мужчина. Он посадил девочку на велосипед и увез в неизвестном направлении.

«Через несколько часов он был обнаружен с ребенком на одной из улиц города. На него обратила внимание полиция», — отметила Анжелика Линькова. Также она сообщила, что, по предварительным данным, мужчина неоднократно судим за кражу, незаконный оборот оружия, угрозу убийством. Сейчас эти сведения уточняются.

В настоящее время ребенка осматривают медики на предмет наличия телесных повреждений, назначена судебная медицинская экспертиза.

Стоит отметить, что это не единственный случай похищения ребенка в регионе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело о похищении мальчика-сироты стало одним и самых громких. В июле 2015 года с территории Абдулинского детского дома мужчина обманом выманил девятилетнего воспитанника и увез его в Челябинск, где в гостинице, как установлено в суде, совершил в отношении ребенка половое преступление.

В сентябре 2015 года вступило в законную силу решение суда о незаконном бездействии детского дома в городе Абдулино, который не принял меры по обеспечению безопасности воспитанников и работников учреждения. В январе 2016 года судом первой инстанции бывший директор детдома признан виновным в халатности и оштрафован на 40 тыс. рублей. Напомним, в ходе следствия Сергей Буйлов по собственному желанию покинул должность директора детского дома. Кроме того, после возбуждения перед судом ходатайства об отстранении его от занимаемой должности главы муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области он сложил с себя обязанности главы района.

42-летний Сергей Ушков признан виновным в похищение несовершеннолетнего и насильственных действиях сексуального характера. По результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан невменяемым, нуждающимся в применении в отношении него принудительных мер медицинского характера. Постановлением суда ему назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.