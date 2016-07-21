Самара, 21 июля, 2016, 10:14 — ИА Регнум. При силовой поддержке бойцов СОБР Федеральной службы войск Национальной гвардии России сотрудники УЭБиПК ГУ МВД во время обыска изъяли печати кредитных учреждений и юрлиц, оргтехнику, сотовые телефоны, компьютеры, денежные средства в размере 700 тыс. рублей и $1000. Такую информацию 21 июля распространила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ashely Moreno Задержание

В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД региона области поступила оперативная информация о том, что на территории Самары группа лиц осуществляет незаконную банковскую деятельность.

Как установили сотрудники органов внутренних дел в ходе предварительной проверки, лицами, входящими в организованную группу, разработана схема, по которой безналичные денежные средства от «клиентов» поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем обналичивались и передавались клиентам при условии удержания незаконного вознаграждения в размере не менее 5% от сумм привлеченных денежных средств.

Задержаны подозреваемые: организатор незаконной деятельности — житель города Кинеля 1972 года рождения и участники организованной группы — жители Самарской области, 46-летний мужчина и 38-летняя женщина.

По версии следствия, в результате осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленниками получен доход в особо крупном размере на сумму более 68,2 миллиона рублей. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства участников группы, в офисных помещениях, осуществлены выемки в кредитных учреждениях.

Подозреваемые дали признательные показания, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления всех участников группы и дохода, добытого незаконным путем.