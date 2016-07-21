Пекин, 21 июля, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте главного финансового регулятора КНР, Народный банк Китая провел операции обратного РЕПО на общую сумму в 10 млрд юаней ($4,49 млрд).

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Как и прежде, операции проведены на 7-дневный срок с доходностью 2,25%. Принятые меры направлены на поддержку национальной валюты, которая ослабилась по отношению к американскому доллару, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 июля паритетный курс юаня к доллару США снизился до отметки 6,6961 юаня за доллар. В последний раз подобный курс был зарегистрирован в октябре 2010 г.

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.