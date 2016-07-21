Нальчик, 21 июля, 2016, 10:12 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии поздно вечером 20 июля поезд столкнулся с автомобилем. Как сообщили ИА REGNUM 21 июля в пресс-службе регионального управления МЧС, пассажирский поезд №33 «Владикавказ-Москва» столкнулся с грузовой автомашиной «Газель».

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Происшествие произошло в 22:00 на нерегулируемом участке железнодорожного переезда у станицы Солдатской в Прохладненском районе. В спасательном ведомстве утверждают, что пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет. Уже в 22:40 эвакуация автотранспорта с места аварии завершена. Движение поезда восстановлено в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года в Майском районе Кабардино-Балкарии произошло столкновение легкового автомобиля с поездом «Назрань-Москва». Машина под управлением 24-летнего жителя республики врезалась в пассажирский поезд на перегоне «Котляревская-Баксан». В результате аварии водитель от полученных травм погиб на месте, его пассажирка — 33-летняя жительница Майского района КБР — доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

В 2013 году в городе Терек водитель автомашины «ВАЗ-2107» выехал на запрещающий сигнал семафора и допустил столкновение с грузовым поездом № 4305 «Владикавказ-Прохладный». В результате ДТП водитель «Жигулей» и его пассажир скончались.