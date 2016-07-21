Калуга, 21 июля, 2016, 10:09 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы Городской думы Калуги

20 июля Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню работников торговли.

В последние годы в нашем регионе наблюдается развитие прогрессивных форм, новых решений в сфере торговли и услуг. Глава города поздравил приглашенных с профессиональным праздником и наградил благодарственными письмами главы городского самоуправления города Калуги выдающихся работников сферы торговли.

Александр Иванов заявил: «От всей души поздравляю работников торговли с их профессиональным праздником. Торговля — это неотъемлемая часть жизни, это локомотив прогресса любого динамично развивающегося города. Культура и качество торговли, уровень обслуживания, применение современного кассового оборудования, интерьер и внешний вод торговых помещений — важные составляющие профессионального подхода в осуществлении торговой деятельности. Задача власти, в свою очередь, заключается в создании всех необходимых условий для участников сферы торговли. Решением городской думы города Калуги в этом году утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов, в количестве 590 объектов. Совместными усилиями мы сделаем город комфортным и уютным для калужан».